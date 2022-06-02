Артем Божко: «Радулов стал потихоньку угасать, но в КХЛ с Шипачевым он сможет набрать 50-60 очков»

Артем Божко поделился мыслями о переходе в .

«На мой взгляд, причины перехода Радулова в «Ак Барс» очевидны – это та команда, которая будет претендовать на Кубок Гагарина уже в предстоящем сезоне. Клуб смог предложить все условия, немалую роль сыграло назначение Олега Знарка на пост главного тренера команды.

Двухлетний контракт Радулову – немаловажный фактор. Он уже немолодой хоккеист и если учитывать его не самый лучший последний сезон, то получить такой солидный контракт, да еще и не на один год – это отличный заработок по меркам КХЛ.

Радулов в «Ак Барсе» – это главный трансфер в это межсезонье. Игроки такого калибра с российском паспортом не так часто возвращаются в КХЛ из НХЛ, пускай даже и в таком возрасте. Радулов был лицом КХЛ до того, как уехал за океан.

Да, прошедший сезон стал худшим для Радулова. Последние три сезона вообще выбиваются из графика, который был у хоккеиста на протяжении большей части карьеры. И на это есть несколько причин: например, хоккеисту уже за 35 лет – а это тот возраст, когда некоторые уже заканчивают с хоккеем.

В игре Радулова многое зависит от скорости и энергии. Сейчас Саша стал потихоньку угасать, что показал минувший сезон. В «Далласе» он проиграл конкуренцию и был не способен играть в топ-6 своей команды, поэтому и вернулся. Но это абсолютно не говорит о том, что в , где скорости заметно пониже, Радулов себя не проявит.

Думаю, что изначально его будут пробовать с Шипачевым и Кагарлицким. Но пока не понятно, кто в этой тройке будет отрабатывать в обороне и отбирать шайбы. Возможно, вместо Кагарлицкого к Шипачеву и Радулову поставят или Илью Сафонова, чтобы за счет своей молодости и настырности эти ребята бегали и вгрызались в спорные шайбы, таким образом, создавая баланс в тройке.

В большинстве же я не сомневаюсь, что Шипачев и Радулов будут играть вместе. Вероятно, не будет того Александра, который набирал по 70-80 очков в лиге, но с Вадимом 50-60 очков набрать сможет», – сказал комментатор «КХЛ ТВ».