Агент Малкина: «Переговоры с «Питтсбургом» по новому контракту ведутся. Детали раскрыть не могу»

Агент Евгения Малкина рассказал о переговорах о новом контракте с «Питтсбургом».

Срок соглашения форварда с клубом истекает в июле.

«Переговоры с «Питтсбургом» по новому контракту ведутся. Не могу вам раскрыть детали.

Если переговоры зайдут в тупик, будем ли рассматривать вариант с возвращением в Россию? Пока не буду отвечать на этот вопрос», – сказал Геннадий Ушаков.

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