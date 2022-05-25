Малкин – 10-й в рейтинге игроков, которые могут стать свободными агентами, Годро – 1-й, Летанг – 2-й (Sportsnet )

Sportsnet опубликовал рейтинг игроков, которые могут стать неограниченно свободными агентами.

Список возглавил Джонни Годро. Вторым стал Крис Летанг, третье место занял Филип Форсберг.

Евгений Малкин стал 10-м в рейтинге.

Рынок свободных агентов откроется 13 июля. До этого срока все игроки могут подписать новые контракты с текущими клубами.

1. Джонни Годро («Калгари»), текущая средняя зарплата – 6,75 млн долларов

2. Крис Летанг («Питтсбург»), 7,25 млн

3. Филип Форсберг («Нэшвилл»), 6 млн

4. Назем Кадри («Колорадо»), 4,5 млн

5. Джон Клингберг («Даллас»), 4,25 млн

6. Патрис Бержерон («Бостон»), 6,875 млн

7. Эвандер Кэйн («Эдмонтон»), 2,1 млн

8. Эндрю Копп («Рейнджерс»), 3,64 млн

9. Дарси Кюмпер («Колорадо»), 4,5 млн

10. Евгений Малкин («Питтсбург»), 9,5 млн

11. Джек Кэмпбелл («Торонто»), 1,65 млн

12. Клод Жиру («Флорида»), 8,275 млн