Макдэвид – первый с 2011 года лучший бомбардир регулярки, кто сыграет в финале конференции

Теги рейтинги Кубок Стэнли Эдмонтон Марио Лемье Евгений Малкин Мартен Сен-Луи Даниэль Седин Уэйн Гретцки НХЛ Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид – 1-й лучший бомбардир регулярки с 2011 года, вышедший в финал конференции.

«Эдмонтон» пробился в финал Западной конференции, обыграв «Калгари» (4-1) во втором раунде. 

Капитан «Ойлерс» стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата, набрав 123 (44+79) очка в 80 матчах. 

В плей-офф на его счету 26 (7+19) баллов в 12 играх. Он делит лидерство в гонке бомбардиров с партнером по команде Леоном Драйзайтлем. 

Макдэвид стал первым за 11 лет обладателем «Арт Росс Трофи», дошедшим до финала конференции. В 2011 году это удалось Даниэлю Седину из «Ванкувера». 

Отметим, что за последние 40 лет только 4 игрока выигрывали Кубок Стэнли в статусе лучшего бомбардира регулярки. Это Уэйн Гретцки (3 раза – 1984, 1985 и 1987 годы), Марио Лемье (1992), Мартен Сен-Луи (2004) и Евгений Малкин (2009). 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные