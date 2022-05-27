Макдэвид – первый с 2011 года лучший бомбардир регулярки, кто сыграет в финале конференции

– 1-й лучший бомбардир регулярки с 2011 года, вышедший в финал конференции.

пробился в финал Западной конференции, обыграв «Калгари» (4-1) во втором раунде.

Капитан «Ойлерс» стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата, набрав 123 (44+79) очка в 80 матчах.

В плей-офф на его счету 26 (7+19) баллов в 12 играх. Он делит лидерство в гонке бомбардиров с партнером по команде Леоном Драйзайтлем.

Макдэвид стал первым за 11 лет обладателем «Арт Росс Трофи», дошедшим до финала конференции. В 2011 году это удалось Даниэлю Седину из «Ванкувера».

Отметим, что за последние 40 лет только 4 игрока выигрывали в статусе лучшего бомбардира регулярки. Это Уэйн Гретцки (3 раза – 1984, 1985 и 1987 годы), (1992), Мартен Сен-Луи (2004) и (2009).