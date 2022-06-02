Копитар выиграл приз Мессье за лидерские качества

Нападающий стал обладателем приза Марка Мессье.

«Марк Мессье Эворд» награждается игрок, проявивший выдающиеся лидерские качества на льду и в жизни в области развития хоккея.

Мессье, член Зала хоккейной славы, рассматривает кандидатуры, представленные клубами , и лично выбирает победителя награды своего имени.

Копитар участвовал в ряде общественных программ, был участником нескольких командных мероприятий по сбору средств в этом сезоне.

В сезоне-2021/22 словенец набрал 67 (19+48) очков в 81 матче. Он стал самым результативным игроком «Кингс» в сезоне в 14-й раз в карьере. Больше таких сезонов в составе одного клуба только у Горди Хоу («Детройт», 17).