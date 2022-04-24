Копитар – 2-й игрок в истории «Лос-Анджелеса» с 700 голевыми передачами. Рекорд у Дионна – 757

Анже Копитар – 2-й игрок в истории с 700 голевыми передачами.

34-летний словенец дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (4:2).

На счету нападающего 1066 (365+701) очков в 1209 играх. Копитару осталось сделать 56 передач, чтобы повторить рекорд Марселя Дионна (757 передач в 921 матче за «Кингс»).

Среди действующих игроков НХЛ Копитар стал 7-м игроком с 700+ передачами.

Кроме него, в список входят (1109), (892), (749), Никлас Бэкстрем (747), Райан Гецлаф (736) и (700).