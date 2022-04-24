Копитар – 2-й игрок в истории «Лос-Анджелеса» с 700 голевыми передачами. Рекорд у Дионна – 757

Анже Копитар – 2-й игрок в истории «Лос-Анджелеса» с 700 голевыми передачами.
34-летний словенец дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (4:2).
На счету нападающего 1066 (365+701) очков в 1209 играх. Копитару осталось сделать 56 передач, чтобы повторить рекорд Марселя Дионна (757 передач в 921 матче за «Кингс»).
Среди действующих игроков НХЛ Копитар стал 7-м игроком с 700+ передачами.
Кроме него, в список входят Джо Торнтон (1109), Сидни Кросби (892), Патрик Кэйн (749), Никлас Бэкстрем (747), Райан Гецлаф (736) и Евгений Малкин (700).