Кросби – самый совершенный хоккеист и лучший пример для подражания по версии игроков НХЛ

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Ассоциация игроков НХЛ провела опрос по поводу самого совершенного хоккеиста лиги.

Первое место занял капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби. За него проголосовали 29,5% хоккеистов.

Вторым стал Александр Барков из «Флориды» (20,5%). Третье место занял Патрис Бержерон из «Бостона» (19,5%). На четвертой позиции расположился форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (9,2%), на пятой – Анже Копитар из «Лос-Анджелеса» (2,6%).

Напомним, в прошлом году Кросби разделил первое место в данном опросе с Бержероном.

Игроки НХЛ также признали капитана «Питтсбурга» лучшим примером для подражания. Он получил 42,7% голосов.

Второе место занял Бержерон (9,8%), третье – Макдэвид (3,2%).

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