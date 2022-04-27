Кросби – самый совершенный хоккеист и лучший пример для подражания по версии игроков НХЛ

Ассоциация игроков НХЛ провела опрос по поводу самого совершенного хоккеиста лиги.
Первое место занял капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби. За него проголосовали 29,5% хоккеистов.
Вторым стал Александр Барков из «Флориды» (20,5%). Третье место занял Патрис Бержерон из «Бостона» (19,5%). На четвертой позиции расположился форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (9,2%), на пятой – Анже Копитар из «Лос-Анджелеса» (2,6%).
Напомним, в прошлом году Кросби разделил первое место в данном опросе с Бержероном.
Игроки НХЛ также признали капитана «Питтсбурга» лучшим примером для подражания. Он получил 42,7% голосов.
Второе место занял Бержерон (9,8%), третье – Макдэвид (3,2%).