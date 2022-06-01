Агент Паремузов: «В менеджмент МХЛ и ВХЛ пришло поколение ЕГЭ. Это абсолютные формалисты, которые не понимают природу спорта»

поделился мнением о менеджерах Париматч Молодежной хоккейной лиги и .

– Многие говорят, что и клубы, и агенты сейчас выжидают.

– Я все время своим игрокам говорю: «Конечно, мы можем подождать, но нас могут и послать». Это палка о двух концах. Где-то можно выжидать, если ты чувствуешь за собой какие-то ресурсы и механизмы. А если их нет, то что ждать у моря погоды? Она может и не наладиться.

Конечно, есть ожидание, есть даже тупиковые моменты. В основном они связаны с нашим регламентом, потому что он абсолютно несовременный и давно уже устарел. Это должен быть серьезный разговор – не на уровне интервью, а в рамках профессиональной дискуссии. Потому что с этим регламентом мы никуда не уедем. Мне это было понятно еще десять лет назад, когда его принимали. Сейчас ситуация уже выглядит вопиющим образом.

Например, у игрока заканчивается контракт в ВХЛ, и клубы просто препятствуют переходу хоккеиста на более высокий уровень и выставляют неимоверные, ничем не аргументированные цены. Это еще объясняется тем, что в менеджмент и ВХЛ пришло поколение ЕГЭ. Это абсолютные формалисты, которые не понимают природу спорта и психологию хоккеиста.

Любой мальчишка стремится в , в , и это естественный процесс в большом спорте. Играя в ВХЛ, хоккеист хочет сделать новый шаг в своей карьере, а ему современные менеджеры говорят: «Мы сделаем предложение, права у нас, а клуб КХЛ пусть тебя покупает». Но, несмотря на то, что в КХЛ столько клубов, только пять из них реально могут что-то купить. А надо ли им брать парня из Тулы, если у них своих хватает?

Чтобы сделать шаг вперед, игроки, а вернее их агенты, сталкиваются с такими трудностями! Хотя десять лет назад такой проблемы не было, потому что в руководстве клубов Высшей лиги были люди, которые понимали в хоккее и не препятствовали переходу игроков. А сейчас просят компенсацию в 10 млн. Ребят, вы что, с дерева упали? Игроку 25 лет, и через год он уже никому не нужен будет, – сказал агент.