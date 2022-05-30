Агент Паремузов: «Хоккей – это игра, а многие тренеры считают, что борьба. Поэтому выпускаем бойцов спецназа или ОМОНа»

Теги Сергей Мозякин Сергей Паремузов КХЛ ВХЛ детский хоккей Хоккей

Сергей Паремузов высказался о том, что Сергей Мозякин завершил карьеру.

– То, что Мозякин завершил карьеру, это потеря для нашего хоккея? Игроков такого уровня сейчас нет.

– Согласен, таких игроков нет. И нет таких детских тренеров, которые воспитали Мозякина. Я в первую очередь говорю о Геннадии Васильевиче Халецком. Он человек своеобразный, но в команде 1981 г.р. почти все заиграли. Халецкий воспитывал их как игровиков, а не как дуболомов.

Хоккей – это в первую очередь игра, а сейчас многие тренеры считают, что это борьба. Поэтому мы выпускаем не хоккеистов, а бойцов из спецназа или ОМОНа. Зритель один раз посмотрит на то, как толкаются и пихаются, и второй раз ему этот бокс на льду не будет интересен.

Я по долгу работы вынужден смотреть матчи ВХЛ: по чистому льду один игрок не может отдать пас на три метра, а другой – принять. В результате не игра, а толкотня, – сказал агент Мозякина. 

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