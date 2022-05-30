«Авангард» подписал двусторонние контракты с Владиславом Джиошвили, Круженковым и Громовым

объявил о подписании двухсторонних контрактов с тремя игроками.

Двустороннее соглашение на один сезон с подписано с нападающим Владиславом Джиошвили.

В прошедшем сезоне 24-летний форвард выступал за «Скалицу» во втором дивизионе чемпионата Словакии. Нападающий набрал 42 (16+26) очка в 34 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф игрок добавил на свой счет 15 (10+5) баллов в 12 играх.

Кроме этого, 22-летний нападающий и 24-летний защитник перешли в «Авангард» из «Спартака» в обмен на денежную компенсацию. С обоими хоккеистами заключены двусторонние контракты сроком на один сезон.

Круженков с сезона-2018/2019 выступал за «Химик». В 126 матчах набрал 37 (21+16) очков при полезности «+19». В 20 матчах за «Спартак» в отметился одной результативной передачей.

Громов в играл за «Ладу», «Сокол», «Буран», «Рязань» и «Химик». В 158 матчах набрал 40 (12+28) очков.