Форвард «Тампы» Пойнт вышел на лед с командой впервые после травмы 

Нападающий «Тампы» впервые после травмы вышел на лед с командой.

Как сообщает журналист Джо Смит, форвард провел на льду около 25 минут.

Во время занятия Пойнт упал, после чего медленно встал. Он поговорил с тренером, еще немного покатался и ушел.

Напомним, форвард получил травму нижней части тела в седьмой игре первого раунда против «Торонто» (2:1, 4-3), которая состоялась 14 мая.

После этого 26-летний канадец не играл и не тренировался с командой на льду. В текущем плей-офф НХЛ на его счету 4 (2+2) очка.

Без Пойнта прошла «Флориду» (4-0) во втором раунде.