Геннадий Курдин: «У «Тампы» есть все шансы на Кубок Стэнли. Главное – сохранить настрой, атмосферу»

Геннадий Курдин оценил игру в плей-офф .

– Кучеров – кубковый игрок? В плей-офф он играет лучше, чем в регулярке.

– Просто у него травмы были в последнее время и не получалось сезон полноценно провести. Но можно вспомнить, что в регулярке сезона-2018/19 он набрал 128 очков и побил рекорд среди россиян.

Такая его игра в плей-офф показывает то, что Никита может сконцентрироваться, собраться и показать максимум в нужных моментах. Очень здорово, когда хоккеист умеет так играть не в проходных матчах, а в ответственных.

– Как вам его игра в нынешнем плей-офф?

– Он молодец. Какие передачи раздает! Вот когда за четыре секунды до конца он отдал передачу из-за ворот и команда выиграла 2:1. Мало кто так умеет сделать. Это здорово, конечно.

– «Тампе» по силам выиграть третий подряд?

– Предыдущую серию с «Торонто» они начали тяжело, но сейчас набрали ход – это касается и Никиты, и Васи. Василевский регулярку тоже провел не очень, но он умеет последние игры в серии проводить на ноль. Так что они набрали ход, получили уверенность. Если продолжат на таком же кураже, то «Тампа» может выиграть Кубок. Почему нет?

У есть все шансы на Кубок Стэнли. Главное – сохранить настрой, атмосферу. еще не играл, к следующему раунду может восстановиться. Но это хоккей, игра, все может перевернуться. Вдруг травмы, хотя дай бог всем здоровья. Все будет от этого зависеть, – сказал первый тренер Кучерова.