Купер о шансах на участие Пойнта в финале конференции: «Он прогрессирует. Посмотрим»

допустил возвращение в состав «Тампы» в финале конференции.

«Мне трудно сказать прямо сейчас, потому что я даже не знаю, когда начнется следующий раунд (в среду, Купер говорил до того, как об этом стало известно – прим. Sports.ru).

Стал Пойнт ближе к возвращению в третьем раунде по сравнению со вторым? Без сомнений. Он прогрессирует. Посмотрим. У нас есть план. Когда он начнет кататься, мы вам сообщим», – сказал главный тренер «Тампы».

Форвард получил травму нижней части тела в седьмой игре первого раунда против «Торонто» (2:1, 4-3), которая состоялась 14 мая.

После этого 26-летний канадец не играл и не тренировался с командой на льду. В текущем плей-офф на его счету 4 (2+2) очка.

Без Пойнта прошла «Флориду» (4-0) во втором раунде. В финале Востока команда сыграет с победителем серии «Каролина» – «Рейнджерс» (3-2).