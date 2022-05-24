Алексей Терещенко: «Если «Колорадо» и «Тампа» встретятся в финале Кубка Стэнли – это будет бомба!»

оценил шансы «Тампы» выиграть Кубок Стэнли.

– Веришь, что «Тампа» в третий раз может стать чемпионом? Для НХЛ это будет случай из ряда вон.

– Да, я же уже говорил – у них очень стабильный победный состав, эти люди умеют биться за . Есть еще Пойнт, который травму получил в первом раунде. Если он успеет восстановиться, то получится просто мощнейшая кубковая банда, которая на протяжении последних лет играет вместе и знает, как побеждать.

Там и оборона солидная – Хедман, Сергачев, Макдона, Чернак.

– Кто главный конкурент «Тампы» в борьбе за Кубок?

– Очень хорошо выглядит . Они с играют в разных сетках. Если в финале встретятся «Колорадо» и «Тампа» – это будет бомба! И те, и другие очень здорово бегут.

«Колорадо» – мощная, игровитая команда. там просто ожил в этом сезоне, молодец, – сказал трехкратный чемпион мира.

«Тампа» выкатила «Флориде» самый техничный автобус в мировом спорте. В решающем матче – 0 пропущенных