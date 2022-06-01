Агент Кошечкина о новом контракте с «Металлургом»: «Проблем не было. Переговорный процесс прошел без тупиков»

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Переговоры Василия Кошечкина с «Металлургом» прошли без сложностей.

Об этом сообщил агент вратаря Сергей Паремузов.

Ранее стало известно, что голкипер подписал контракт с магнитогорским клубом до конца сезона-2022/23. 

«Переговоры с «Металлургом» идут всегда в таком здравом, разумном ключе, мы на протяжении многих лет понимаем друг друга. Поэтому проблем никаких не было. Сам переговорный процесс прошел разумно, без всяких сложностей и тупиков.

Надо понимать, что Василию все же не 20 лет, он честный человек, поэтому [посмотрим] как будет себя чувствовать. Надо этот сезон отыграть, а дальше как жизнь покажет», – сказал агент.

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