Агент Кошечкина о новом контракте с «Металлургом»: «Проблем не было. Переговорный процесс прошел без тупиков»

Переговоры Василия Кошечкина с «Металлургом» прошли без сложностей.

Об этом сообщил агент вратаря .

Ранее стало известно, что голкипер подписал контракт с магнитогорским клубом до конца сезона-2022/23.

«Переговоры с идут всегда в таком здравом, разумном ключе, мы на протяжении многих лет понимаем друг друга. Поэтому проблем никаких не было. Сам переговорный процесс прошел разумно, без всяких сложностей и тупиков.

Надо понимать, что Василию все же не 20 лет, он честный человек, поэтому [посмотрим] как будет себя чувствовать. Надо этот сезон отыграть, а дальше как жизнь покажет», – сказал агент.