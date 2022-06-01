Кошечкин продлил контракт с «Металлургом» на год

остался в «Металлурге».

Голкипер подписал контракт с магнитогорским клубом до конца сезона-2022/23.

В прошедшем регулярном чемпионате на счету Кошечкина 14 матчей и 10 побед, две из которых «на ноль», коэффициент надежности 2,01 и 93,4% отраженных бросков. В плей-офф вратарь провел 23 матча, одержал 15 побед и три раза отстоял на ноль, отразив 93,1% бросков при коэффициенте надежности 2,19.

По ходу сезона Кошечкин установил ряд клубных рекордов для голкиперов: в частности, он провел свою 500-ю игру за «Металлург», которая стала 100-й на ноль, преодолел отметку в 70 побед с в плей-офф, а также выиграл 300 матчей в составе «Магнитки». Также вратарю принадлежит самая длинная сухая серия в истории финалов Кубка Гагарина – 156 минут и 34 секунды.