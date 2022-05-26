Директор «Металлурга»: «Налимов не останется. Будем искать за границей вратаря такого же уровня, как Кошечкин. В России таких нет»

сообщил, что «Металлург» будет искать вратаря за границей.

– остается вратарем «Металлурга»? Он не завершает карьеру?

– Кошечкин не подписал еще новый контракт, но подпишет. Во всяком случае, я надеюсь на это. Переговоры ведутся. Просто Вася сейчас уехал в отпуск, сказал, что немножко отдохнет. Потом будем разговаривать о будущем.

– Кто планируется на роль его конкурента? останется в клубе?

– Думаю, Налимов не останется. Мы будем искать вратаря такого же уровня, как Вася. Но за границей. Потому что в России вратарей такого уровня нет, – сказал спортивный директор .