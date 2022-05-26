Директор «Металлурга»: «Налимов не останется. Будем искать за границей вратаря такого же уровня, как Кошечкин. В России таких нет»

Теги Металлург Мг возможные переходы Василий Кошечкин Сергей Гомоляко КХЛ Иван Налимов Хоккей

Сергей Гомоляко сообщил, что «Металлург» будет искать вратаря за границей.

Василий Кошечкин остается вратарем «Металлурга»? Он не завершает карьеру?

– Кошечкин не подписал еще новый контракт, но подпишет. Во всяком случае, я надеюсь на это. Переговоры ведутся. Просто Вася сейчас уехал в отпуск, сказал, что немножко отдохнет. Потом будем разговаривать о будущем.

– Кто планируется на роль его конкурента? Иван Налимов останется в клубе?

– Думаю, Налимов не останется. Мы будем искать вратаря такого же уровня, как Вася. Но за границей. Потому что в России вратарей такого уровня нет, – сказал спортивный директор «Металлурга».

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