Ласьков о новом контракте с Кошечкиным: «Вася еще не решал, насколько я понял»

Василий Кошечкин еще не принял решения о продлении контракта.
Об этом сообщил вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков.
Ранее появилась информация о том, что клуб проявляет интерес к канадским вратарям Эдди Паскуале и Мэтту Томкинсу.
«Кто входит в нашу сферу интересов, я стараюсь не распространяться, потому что у некоторых клубов сразу возникает тоже интерес.
Продление контракта с Кошечкиным? У нас много что пишут. Вася, насколько я понял, еще не решал. Первое объявление о продлении контракта с Василием появится на сайте нашего клуба», – сказал Ласьков.