Ласьков о новом контракте с Кошечкиным: «Вася еще не решал, насколько я понял»

еще не принял решения о продлении контракта.

Об этом сообщил вице-президент .

Ранее появилась информация о том, что клуб проявляет интерес к канадским вратарям Эдди Паскуале и Мэтту Томкинсу.

«Кто входит в нашу сферу интересов, я стараюсь не распространяться, потому что у некоторых клубов сразу возникает тоже интерес.

Продление контракта с Кошечкиным? У нас много что пишут. Вася, насколько я понял, еще не решал. Первое объявление о продлении контракта с Василием появится на сайте нашего клуба», – сказал Ласьков.