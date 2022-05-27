Драйзайтль обновил рекорд XXI века по очкам за одну серию плей-офф НХЛ (17). Это 3-й результат в истории

обновил рекорд XXI века по очкам за одну серию плей-офф НХЛ (17).

Форвард забросил 2 шайбы и сделал 15 результативных передач в серии второго раунда Кубка Стэнли с «Калгари» (4-1).

Его 17 очков в серии – это новый рекорд XXI века. В истории лиги он разделил 3-е место с (17 очков – 7+10 в 6 матчах серии «Питтсбурга» с «Вашингтоном» в 1992 году).

Рекорд лиги принадлежит Рику Миддлтону (19 очков – 5+14 в 7 матчах серии «Бостона» с «Баффало» в 1983 году).

На 2-м месте идет (18 очков – 4+14 в 6 матчах серии «Эдмонтона» с «Чикаго» в 1985 году).

При этом у Драйзайтля теперь лучший результат для серий, завершившихся в 5 матчах.

Рекорд XXI века ранее делили 4 игрока с 14 очками – Александр Овечкин (8+6 в 7 матчах серии «Вашингтона» с «Питтсбургом» в 2009 году), Сидни Кросби (5+9 в 6 матчах серии «Питтсбурга» с «Оттавой» в 2010 году), Клод Жиру (6+8 в 6 матчах серии «Филадельфии» с «Питтсбургом» в 2012 году) и Коннор Макдэвид (4+10 в 7 матчах с серии с «Лос-Анджелесом» в 2022 году).

Драйзайтль сделал 15 передач в 5 матчах с «Калгари» и обновил рекорд НХЛ для серии плей-офф. Он обошел Гретцки и Миддлтона