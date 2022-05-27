Макдэвид и Драйзайтль набрали по 26 очков в 12 матчах в этом плей-офф. Это 1-й в истории дуэт партнеров с таким темпом

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Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль набрали по 26 очков в 12 матчах в этом плей-офф.

У обоих форвардов «Эдмонтона» на счету по 7 заброшенных шайб и 19 результативных передач. Клуб впервые с 2006 года вышел в финал конференции. 

Они возглавляют гонку бомбардиров текущего плей-офф. Кроме того, Макдэвид и Драйзайтль стали первым в истории дуэтом одноклубников с таким темпом набора очков после 12 игр. 

Кроме них, 26 или более очков на таком отрезке набирали 4 игрока – Уэйн Гретцки («Эдмонтон», 34 в 1983 году и 32 в 1985 году), Марио Лемье («Питтсбург», 29 в 1992 году), Марк Мессье («Эдмонтон», 26 в 1988 году) и Рик Миддлтон («Бостон», 26 в 1983 году). 

Рекорд по очкам за один плей-офф удерживает Гретцки (47 в 1985 году). В XXI веке лучший результат у Евгения Малкина («Питтсбург», 36 в 2009 году). 

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