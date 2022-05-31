Генменеджер «Рейнджерс»: «Ходил по раздевалке после победы над «Каролиной», Копп посмотрел на меня и сказал: «Извините за пик в первом раунде»

Генеральный менеджер «Рейнджерс» рассказал об извинениях .

Команда из Нью-Йорка обыграла «Каролину» (6:2) в седьмом матче и вышла в третий раунд плей-офф .

Копп перешел в из «Виннипега» перед дедлайном в марте. Изначально в состав компенсации за переход игрока входил условный выбор во 2-м раунде драфта-2022.

Пик мог быть повышен до 1-го раунда при выполнении двух условий – клуб из Нью-Йорка пройдет 2 раунда плей-офф, а 27-летний нападающий примет участие в 50% матчей. Оба условия были выполнены.

«После игры я ходил по раздевалке, Коппер посмотрел на меня и сказал: «Извините за пик в первом раунде», – рассказал .