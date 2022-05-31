Отец форварда «Рейнджерс» Гудроу предсказал точный счет 7-го матча серии против «Каролины»

Отец нападающего верно предсказал результат седьмого матча серии против «Каролины».

Джон Гудроу, отец форварда клуба из Нью-Йорка Барклая Гудроу, написал точный счет до начала седьмой игры серии.

в своей социальной сети попросила болельщиков написать победителя и окончательный счет матча.

«Рейнджерс», 6:2», – ответил отец хоккеиста.

Игра, в которой Барклай Гудроу сделал результативную передачу, действительно завершилась со счетом 6:2 в пользу «Рейнджерс», что позволило команде выйти в финал Восточной конференции.

«Рейнджерс» – в финале конференции! Благодаря Шестеркину обыграли «Каролину» в седьмом матче и забрали серию