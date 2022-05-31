Крайдер о 7-м матче с «Каролиной»: «Пассажиров не было, а Шестеркин снова стал лучшим игроком «Рейнджерс»

считает, что «Рейнджерс» были единым организмом в седьмом матче.

Клуб из Нью-Йорка выбил «Каролину» из розыгрыша Кубка Стэнли (6:2, 4-3 в серии второго раунда).

Очки набрали 12 из 18 полевых игроков команды.

«Я думаю, что именно так и побеждают в плей-офф. Это командная игра, нужно, чтобы все 20 парней двигались в правильном направлении.

Сегодня вечером так и было. Пассажиров не было. Конечно, нам помог хороший старт.

Наши спецбригады сыграли удачно, а вратарь [ ] снова стал нашим лучшим игроком», – сказал нападающий .