Максим Сушинский: «Не считаю, что Радулов изжил себя в НХЛ – еще молодой парень. В КХЛ себя покажет, мотивации много»

прокомментировал возвращение в КХЛ.

35-летний нападающий подписал контракт с «Ак Барсом» на два года. Об этом сообщил агент хоккеиста Юрий Николаев.

«Бывают разные ситуации. Я бы не считал, что Радулов изжил себя в : он еще молодой парень и ему играть.

Этот сезон у него не задался в «Далласе», но все бывает. Он и в себя покажет, и в НХЛ бы еще поиграл. У Александра много мотивации, и у него стержень бойца.

Где-то не получилось забить, но такое бывает. Где-то не поладил с тренером, где-то было недоверие – очень разные бывают ситуации, которые не зависят от игрока.

Надо было сменить картинку. Думаю, он еще покажет, что про него не стоит забывать», – сказал бывший нападающий сборной России.