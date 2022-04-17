Сергей Федоров: «Мне хотелось бы работать в сборной России»

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Сергей Федоров сообщил, что хотел бы продолжить работу в сборной России.

Главный тренер ЦСКА входил в тренерский штаб национальной команды на Олимпийских играх в Пекине.

«Я погружен непосредственно в наши дела. Но если отвлечься на секунду, я благодарен и горжусь возможностью работать в сборной, не ожидал такого приглашения.

Рад, что что-то было взято и использовано для наших общих побед. Будет или не будет штаб, если меня пригласят, я обязательно взвешу все за и против, но мне хотелось бы работать в сборной», – сказал Федоров.

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