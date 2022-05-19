Федоров о санкциях ИИХФ: «Мы должны использовать время с пользой – создать сильную лигу, где каждый матч будет от ножа»

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Сергей Федоров считает, что в России нужно увеличить конкурентоспособность КХЛ.

– Не ожидал попасть в такую психологическую яму, но сейчас потихоньку из нее выбираюсь, отхожу. Получил новый опыт и признаюсь, что в качестве игрока мне чемпионаты легче давались.

– Год назад вы могли бы предположить, что станете чемпионом КХЛ, возглавив ЦСКА?

– Даже в подсознании таких мыслей не было. Это невозможно было представить. Ничего не предвещало.

Когда шел на заседание наблюдательного совета клуба, даже не предполагал, что там встанет вопрос о моем назначении главным тренером.

– Вы хотели бы продолжить работу в сборной в штабе Алексея Жамнова?

Владислава Третьяка поздравляю с победой на выборах президента ФХР – это опытный человек.

Насчет сборной пока не могу ответить, поскольку мы отлучены от турниров ИИХФ.

Единственное, что скажу: мы должны это время использовать с пользой – создать сильную лигу, где каждый матч будет от ножа.

– Какой совет вы дадите Ивану Федотову, отправляющемуся в НХЛ?

– Быть собой, полностью отдаваться делу, любить хоккей. Желаю ему здоровья и правильной трансформации.

– За счет чего ЦСКА станет сильнее в следующем сезоне?

– Не люблю громких фраз, но мы будем сильнее во многих компонентах, – сказал главный тренер ЦСКА.

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