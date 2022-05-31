«Профсоюз себя полностью дискредитировал, Коваленко – уже имя нарицательное. Занимался сбором денег». Агент Паремузов об организации

Агент Сергей Паремузов раскритиковал деятельность профсоюза игроков .

«Как по уму нужно строить профессиональную спортивную лигу? Хозяева хотят производить какой-то продукт. Кто его будет делать? Хоккеисты.

Что для этого нужно в первую очередь? Коллективный договор между лигой и хоккеистами, а именно их представителями в лице профсоюза. Но не с этим, который был в лице Коваленко, а с нормальным, честным профсоюзом.

На базе этого соглашения уже и надо делать регламент – медицинский, спортивный, технический, правовой.

– это не место для сбора денег, чем Коваленко (экс-руководитель профсоюза – прим. Sports.ru) занимался, а реальный механизм, который регулирует коллективные трудовые отношения между работниками и работодателями.

Профсоюз бы не позволил принять такой регламент, где прописаны безумные компенсации. В результате этого богатые клубы становятся еще богаче и более насыщенными хоккейными активами. А мелкие команды заняты тем, чтобы вырастить кого-то, пока его не своровали.

Только плюс – это потолок зарплат, и клубы-олигархи, вульгарно выражаясь, перестали заплывать за буйки. У них какие-то ограничения появились. Честный коллективный договор – фундамент, на котором должна быть выстроена пирамида.

А у нас в России профсоюз себя полностью дискредитировал, а Коваленко – уже имя нарицательное. И хоккеем управляют люди, которые в нем ничего не понимают», – заявил Паремузов.