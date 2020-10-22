Панин о профсоюзе КХЛ: «У меня 99 рублей в пенсионном фонде. Где остальные деньги?»

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин поделился мнением о работе профсоюза игроков КХЛ.

– Никто никогда не озвучивал сумму взноса хоккеистов – она равна 1% от твоего контракта, но не выше 250 тысяч рублей. 125 тысяч идет на обеспечение работы профсоюза, оставшиеся 125 идут на пенсионные накопления.

Когда я играл в «Ак Барсе», у меня появились сомнения по поводу профсоюза. Андрей Коваленко появлялся один раз в год, рассказывал, какая была проделана работа, плюс дарил атрибутику. Каждый год, когда он приезжал, нам нужно было подписывать бумагу. В один из его приездов я не стал ее подписывать. А деньги с меня были списаны. В общей массе он, наверное, подумал, что потерял мою бумагу, и кто-то ее за меня подписал. Я себе это так представляю.

Уже когда был в Уфе, встретился с юристами. Заглянули в пенсионный фонд, чтобы было понимание. Написали заявление, чтобы узнать, сколько денег. Когда я видел эту бумажку, сколько у меня денег на счету, думал, что все нормально. А потом пришел ответ от фонда, там было 99 рублей. Это самый минимальный взнос для того, чтобы открыть счет. Там был заключен договор, по которому должны были перечисляться деньги на пенсию. По достижении пенсионного возраста ты можешь их забрать единой суммой и какими-то выплатами. К сожалению, на счету ничего не оказалось. Были деньги, чтобы открыть счет. Потом они расторгли с ними соглашение, и там была вот эта сумма.

– 99 рублей?

– Да. А где остальные деньги? Летом Юрий Бабенко, который заменял Крикунова в качестве главного тренера «Динамо», начал заниматься этим вопросом. Стали делать прокурорские запросы. Когда звонишь в профсоюз, тебя там не то что посылают, тебе там кратко отвечают либо не отвечают вообще, говорят звонить Андрею. Чтобы решить какой-то вопрос, у тебя должна быть связь с Коваленко. Но это же не должно работать так.

Я считаю, что это всеобщий обман пацанов, которые зарабатывают деньги. В уставе профсоюза прописано, если ты из него выходишь, то все твои накопительные сбережения остаются там. Ты зарабатываешь деньги, отчисляешь их туда, выходишь по своему желанию, а тебе говорят: «Спасибо, дружище, у тебя накопилось 2 млн, это наши деньги». Это моя история.

Таких ребят много. У кого-то нет звания мастер спорта, он тоже не сможет забрать свои сбережения, при том, что постоянно делал взносы. Я понимаю, что это наша проблема, потому что мы не читали устав и не знали этих вещей. Но изначально организация создавалась для нас, а по факту получилось, что нас обманули, на нас зарабатывают, – сказал Панин.

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