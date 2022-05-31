Кочетков вышел на замену в 7-м матче серии с «Рейнджерс» из-за травмы Раанты. Он отразил 9 из 12 бросков

Петр Кочетков вышел на лед в 7-м матче серии с из-за травмы .

уступила клубу из Нью-Йорка (2:6, 3-4) и вылетела из плей-офф на стадии второго раунда.

Финский вратарь «Харрикейнс» ушел со льда в начале второго периода при счете 0:2 (отразил 16 бросков из 18).

Во время одной из атак «Рейнджерс» Раанта резко переместился, в результате чего травмировал ногу. Он покинул площадку с посторонней помощью, а на замену вышел .

22-летний россиянин справился с 9 бросками из 12 (шестая шайба была заброшена в пустые ворота). С его статистикой в этом плей-офф можно ознакомиться здесь.

Отметим, что основной вратарь «Каролины» не провел ни одного матча в этом розыгрыше Кубка Стэнли из-за травмы.

По итогам регулярного чемпионата датчанин и Раанта выиграли «Уильям Дженнингс Трофи» – приз вратарям наименее пропускающей команды.