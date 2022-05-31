«Рейнджерс» сыграют с «Тампой» в финале Востока после победы над «Каролиной» в 7-матчевой серии

«Рейнджерс» вышли в третий раунд плей-офф .

Команда тренера обыграла «Каролину» (6:2) в седьмом матче и со счетом 4-3 в серии одержала победу в полуфинале Восточной конференции.

Клуб из Нью-Йорка уступал со счетом 2-3, но смог отыграться и завершить серию с «Харрикейнс» свою пользу, выиграв шестую и седьмые игры.

Добавим, что «Рейнджерс» выиграли вторую серию плей-офф подряд со счетом 4-3. В первом раунде команда прошла «Питтсбург», выиграв седьмой матч в овертайме.

Таким образом, в финале Восточной конференции встретятся и , которая, в свою очередь, победила «Флориду» (4-0 в серии) во втором раунде.