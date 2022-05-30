Вячеслав Фетисов: «Не очень понимаю, зачем России членство в ИИХФ, если мы не можем участвовать в соревнованиях? Что это нам дает?»

усомнился в необходимости для России членства в .

«Если Люк Тардиф сказал, что нас не исключат, не думаю, что он поступит по-другому.

Но не очень понимаю, зачем нам членство в Международной федерации хоккея, если мы не можем участвовать в соревнованиях? Что это членство нам дает? Очень интересно.

То есть мы не будем участвовать в чемпионате мира, но будем членами федерации.

Очень смешной человек. Не понимаю, зачем нам быть членом того, что нам не нужно. Забавная история», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Ранее сборная России была отстранена от участия в ЧМ по хоккею 2022 и 2023 года. Юниорская сборная не выступила на ЮЧМ-2022 в Германии, а молодежная сборная пропустит августовский МЧМ-2022 в Канаде.