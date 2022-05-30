Агент Паремузов: «Бесконечные спартакиады сборных России и Беларуси – абсолютный тупик»

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Сергей Паремузов высказался об отстранении России от международных соревнований.

– Отстранение сборных России от международных соревнований как, на ваш взгляд, повлияет на наш хоккей?

– Конечно, отрицательно, тут даже двух мнений быть не может. Бесконечные спартакиады сборных России и Беларуси – абсолютный тупик.

В большей степени это ударит по юниорской и молодежной сборной, потому что ЮЧМ и МЧМ – это, как у нас в хоккее говорят, чемпионаты «по чесноку». А к взрослому чемпионату мира мало кто всерьез относится: праздник хоккея, майские дни, попить пивка, – сказал агент.

Ранее сборная России была отстранена от участия в ЧМ по хоккею 2022 и 2023 года. Юниорская сборная не выступила на ЮЧМ-2022 в Германии, а молодежная сборная пропустит августовский МЧМ-2022 в Канаде.

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