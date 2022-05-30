«Филадельфия» и «Монреаль» не собираются выбирать россиян на драфте НХЛ-2022 (Иван Богун)

и «Монреаль» не собираются выбирать россиян на драфте НХЛ-2022.

Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Иван Богун.

«Время новостей с Кубка Черного моря. По неофициальной информации, «Филадельфия», «Монреаль» и еще парочка неназванных клубов НХЛ не собираются ни при каких условиях выбирать россиян на ближайшем драфте.

Однако большинство клубов по-прежнему лояльно относятся к нашим парням и не собираются давать своим скаутинговым отделам какие-либо ограничительные директивы», – написал Богун.

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