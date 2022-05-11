«Монреаль» выиграл драфт-лотерею НХЛ. Вторым будет выбирать «Нью-Джерси», 3-й – «Аризона»

«Монреаль», как и ожидалось, победил в лотерее драфта НХЛ-2022, получив право первого выбора в 6-й раз в истории и впервые – с 1980 года.

В жеребьевке приняли участие 16 клубов, не пробившихся в Кубок Стэнли. В розыгрыше общего 2-го выбора успех сопутствовал «Нью-Джерси».

Порядок, в котором клубы будут выбирать игроков на драфте 2022 года:

1.

2.

3. «Аризона»

4. «Сиэтл»

5.

6. «Коламбус» (ранее пик принадлежал «Чикаго»)

7. «Оттава»

8.

9. «Баффало»

10. «Анахайм»

11.

12. «Коламбус»

13. «Айлендерс»

14. «Виннипег»

15. «Ванкувер»

16. «Баффало» (ранее пик принадлежал «Вегасу»)

Первый раунд драфта состоится 7 июля. Раунды со второго по седьмой пройдут на следующий день.

Среди фаворитов драфта НХЛ-2022 называются форварды Шейн Райт и Мэттью Савуа (Канада), Логан Кули (США), Юрай Слафковски (Словакия).