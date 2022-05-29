Фаворит драфта НХЛ-2022 Райт встретится с представителями «Монреаля» и «Нью-Джерси»

Фаворит драфта НХЛ-2022 Шейн Райт встретится с представителями «Монреаля» и .

«Канадиенс» располагают общим 1-м выбором на драфте этого года, «Девилс» – 2-м.

Как сообщает инсайдер Джефф Марек, Райт впервые встретится с делегацией «Монреаля» в понедельник на преддрафтовых тестах.

Что касается «Нью-Джерси», то клуб планирует провести с ним и еще 6-7 проспектами серию расширенных интервью на своих объектах после завершения тестов.

18-летний канадец в этом сезоне набрал 94 (32+62) очка в 63 играх регулярного чемпионата юниорской лиги Онтарио за «Кингстон». В 11 играх плей-офф добавил еще 14 (3+11) баллов.

Драфт НХЛ-2022 пройдет в Монреале 7 и 8 июля. Среди других фаворитов называются форварды Юрай Слафковски (Словакия) и Логан Кули (США).