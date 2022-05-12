Шейн Райт: «Я лучший хоккеист на драфте и заслуживаю быть выбранным под первым номером»

считает себя лучшим хоккеистом драфта НХЛ-2022.

«Это очень важно для меня.

Учитывая ту работу, которая была проделана в прошедшем сезоне и в целом с учетом моего прошлого, думаю, что я заслуживаю быть выбранным под первым номером.

Я заслуживаю этой чести. Считаю, что я лучший игрок на этом драфте и верю, что буду выбран под первым номером.

Если меня выберет , это вызовет особенные чувства. Конечно, в первую очередь, сбудется мечта – просто попасть на драфт.

Затем быть выбранным такой франшизой под первым номером в этом невероятном городе с такими болельщиками и историей – это было бы невероятно. Мечта сбудется», – сказал Райт.

18-летний канадец, выступая за «Кингстон» в юниорской лиге Онтарио, набрал 94 (32+62) очка в 63 матчах прошедшего регулярного чемпионата. В плей-офф он добавил 12 (2+10) баллов в 9 играх.