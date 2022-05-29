Вице-президент ИИХФ об отстранении России: «Это решение обеспечит безопасность и целостность ЧМ по хоккею»

Вице-президент ИИХФ высказался об отстранении России от ЧМ по хоккею.

«Россия, несомненно, является очень важным членом высшего дивизиона. На турнире они сыграли бы семь матчей, качество которых неоспоримо. Они приводят с собой как болельщиков, так и важных партнеров для Infront (маркетинговое агентство, которому принадлежат права на ЧМ – прим. Sports.ru). Между нами велись переговоры, было решено, будет ли участвовать «Газпром» и другие компании. Они лишились прав на вещание в России и еще четырех партнеров. Конечно, их нелегко заменить.

Однако за этим решением стоит весь совет ИИХФ. Приостановка их участия в турнирах – решение, которое обеспечит безопасность и целостность чемпионата. Я сейчас не могу представить русских на турнирах. Представьте себе 18-летних парней, которых сопровождают телохранители и отряд специального назначения, чтобы доставить их на арену и обратно. Это не функция спорта», – сказал Петр Бржиза.

была отстранена от участия в ЧМ по хоккею 2022 и 2023 года. Юниорская сборная не выступила на ЮЧМ-2022 в Германии, а молодежная сборная пропустит августовский МЧМ-2022 в Канаде.