«ЧМ без России – помойка. Негодяи, Фазель бы такого не допустил». Кожевников об отстранении России от ЧМ по хоккею 2023

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею Рене Фазель ЧМ по хоккею Александр Кожевников Чемпионат.com Люк Тардиф Хоккей

Александр Кожевников высказался о том, что Россия не сыграет на ЧМ по хоккею 2023.

«Негодяи! Можно было предположить, что нас отстранят от чемпионата мира 2023 года. Предыдущий президент ИИХФ Фазель не допустил бы такого решения. Совесть-то вообще надо иметь, при чем тут спорт?

Сейчас по нам бьют потому, что людям нравится, и думают, что они этим чего-то добьются. Англичане, финны, шведы, и француз Тардиф затесался в рядах негодяев. ИИХФ угробит весь хоккей. Сейчас чемпионат мира без России – помойка», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Россия и Беларусь не сыграют на ЧМ по хоккею 2023

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные