Юдин о Федорове в СКА: «Хорошее усиление. На рынке дефицит праворуких хоккеистов»

прокомментировал переход форварда в .

«На рынке сейчас явный дефицит праворуких хоккеистов. Тем ценнее для клуба, это хорошее усиление. Наверняка за ним охотились и другие клубы — это крепкий хоккеист верхних звеньев, который неплохо играет в большинстве, помогает обороне, обладает хорошим броском, играет на команду.

Федоров был травмирован в течение большей части прошлого сезона, но если выйдет на проектную мощность, вполне может набирать по 30-40 очков за сезон, как делал это в «Спартаке».

Возможно, его поставят в тройку к Моисееву и Воробьеву, если Никита Гусев примет решение начать сезон в НХЛ — Федоров сейчас выглядит оптимальным вариантом, а дальше все будет зависеть только от него», — сказал экс-защитник сборной России.