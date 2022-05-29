Артем Федоров: «Очень рад стать частью СКА. Выложусь на максимум, чтобы помочь команде прийти к главной цели»

Артем Федоров высказался после перехода в СКА.

Нападающий подписал контракт сроком на два года.

«Приветствую петербургских болельщиков, очень рад стать частью СКА! Команда всегда борется за самые высокие места, и на каждом игроке лежит большая ответственность за результат. Хорошо помню, как непросто было играть в Петербурге, ведь болельщики здесь всегда заряжают команду только на победу.

Сейчас все время провожу с семьей, занимаюсь в зале – кручу велик, базовые упражнения делали. Вчера тренеры СКА уже прислали программу подготовки, так что с начала июня начну по ней готовиться к сборам.

Общался с тренерским штабом СКА – у нас собирается хороший крепкий коллектив, способный решать поставленные задачи. Выложусь на максимум на предсезонке и в сезоне, чтобы помочь команде прийти к своей главной цели», – сказал Федоров.