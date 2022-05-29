Где смотреть матч Чехия — США Матч за 3-е место ЧМ по хоккею: во сколько начала прямой трансляции 29 мая

Второй год подряд сборная США будет бороться за бронзовые медали Чемпионатами мира по хоккею. В прошлом году в Риге команда смогла занять третье место, но тогда в соперниках была сборная Германии. Нынешний оппонент американцев, команда Чехии, боролась за бронзу на позапрошлом чемпионате мира, где уступила сборной России. Безусловно, сборная США захочет повторить свой прошлогодний успех. Чехи спустя долгие годы тоже хотят завоевать медаль первенства мира. Матч за третье место состоится на Нокиа Арене в Тампере, его начало в 15:20 по московскому времени.

Матч за 3-е место. Нокиа Арена, Тампере. Чехия — США, начало матча в 15:20, трансляция — «Матч! Страна»