Защитник «Калгари» Танев перенесет операцию на плече и пропустит от 4 до 6 месяцев

Защитник перенесет операцию на плече и пропустит от 4 до 6 месяцев.

32-летний игрок получил травму плеча в ходе серии первого раунда Кубка Стэнли против «Далласа». В серии с «Эдмонтоном» он сыграл через боль в двух матчах.

Таким образом, защитник может пропустить старт следующего сезона .

В минувшем сезоне Танев впервые в карьере сыграл все 82 матча в регулярном чемпионате. Он также установил личные рекорды по очкам (28, 6+22) и полезности («+35»). В среднем он проводил на льду 20 минут 26 секунд.

В 8 играх плей-офф в его активе 1 (0+1) балл при полезности «+3».