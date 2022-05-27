Саттер о «Калгари» после 1-4 от «Эдмонтона»: «Держим подбородок высоко, выпячиваем грудь колесом и уходим гордыми»

Тренер считает, что «Калгари» должен гордиться своим выступлением в плей-офф.

«Флэймс» уступили «Эдмонтону» (1-4) во втором раунде плей-офф и вылетели.

«Держим подбородок высоко, выпячиваем грудь колесом и уходим гордыми. В этом раунде у нас как бы кончились патроны.

Честно говоря, исход серии был решен во втором, четвертом и пятом матчах. Во всех трех этих играх в середине третьего периода была ничья.

забивал важные голы, если смотреть с этой точки зрения. Это сделало разницу», – сказал .