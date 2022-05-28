Дацюк и Кетов стали амбассадорами Континентальной детской хоккейной лиги «Золотая шайба»

и стали первыми амбассадорами Континентальной детской хоккейной лиги.

Об этом сообщил президент Федерации хоккея Пермского края и вице-президент КДХЛ «Золотая шайба» Алексей Чикунов.

Соответствующие сертификаты игрокам вручил министр спорта РФ Олег Матыцин.

«Я проходил этот путь сам и считаю, что для ребят, которые начинают «на улице», это большой шаг: если ты себя проявишь на «Золотой шайбе», то тебя могут заметить и пригласить в школу, как меня в свое время пригласили в «Молот», – сказал нападающий СКА Евгений Кетов.

«Золотая шайба» – самые первые соревнования, которые я помню и буду помнить, для меня они останутся навсегда самыми важными, как думаю, для многих. Это первая ступень ко всему, чего ты хочешь добиться, не только в хоккее, но и в жизни. И наша первая задача – подсказать воспитанникам, что без поражений не бывает побед», – отметил олимпийский чемпион Павел Дацюк.

Континентальная детская хоккейная лига была создана в 2021 году по инициативе хоккеистов, общественников, а также Министерства спорта РФ.

Ее целью является проведение соревнований без привлечения средств населения в качестве вступительных взносов. В соревнованиях участвуют дети из 81 региона России.