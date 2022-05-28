Бучневич стал лучшим ассистентом «Сент-Луиса» в этом плей-офф с 10 передачами в 12 играх

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Павел Бучневич стал лучшим ассистентом «Сент-Луиса» в плей-офф с 10 передачами в 12 играх.

Россиянин остался без очков в шестом матче серии с «Колорадо» (2:3, 2-4). Команда завершила свое выступление в Кубке Стэнли на стадии второго раунда. 

Бучневич в этом розыгрыше плей-офф набрал 11 (1+10) очков в 12 играх при общей полезности «минус 3».

Он забросил первую кубковую шайбу в карьере и стал третьим бомбардиром команды после Давида Перрона (13 очков, 9+4) и Райана О’Райлли (12 очков, 7+5). 

Сегодня Павел (18:25, 2:10 – в большинстве, 2:11 – в меньшинстве, полезность «0») нанес 1 бросок в створ и применил 3 силовых приема. 

 

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