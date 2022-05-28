Барбашев набрал «минус 6» в этом плей-офф – худший показатель в «Сент-Луисе». У него 0+2 в 12 играх

набрал «минус 6» в этом плей-офф – худший показатель в .

Россиянин остался без очков в шестом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с (2:3, 2-4).

Всего в этом плей-офф он набрал 2 (0+2) очка в 12 матчах при полезности «минус 6» (худшая в команде наряду с Робертом Томасом) и 36,8% выигранных вбрасываний.

При этом занял 3-е место в команде по числу силовых приемов (35).

В шестом матче Иван (10:58, 0:51 – в большинстве, 0:39 – в меньшинстве, «0») сделал 5 хитов и 1 перехват, допустил 1 потерю и выиграл 1 вбрасывание из 3 (33%).