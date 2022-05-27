Депутат Милонов об отстранении России от ЧМ по хоккею 2023: «Нас боятся. Это превращается в шоу трансвеститов с клюшками»

Депутат Виталий Милонов возмущен недопуском России на ЧМ по хоккею 2023.

– Нас боятся. Если бы мы были Румынией, нас бы даже в условиях санкций не отстраняли, потому что западникам было бы кайфово ритуально нас побить, отколошматить. А так как Россия – самая мощная команда, то, конечно, ее боятся.

В условиях такой русофобии не дай бог наша команда еще победит. Из этого такое неспортивное поведение – с нами не хотят играть в честном бою. Скоро они уже пойдут играть, переодевая юбочки.

– Вы же предсказывали команды «голубых» на чемпионате мира, и как раз хоккеисты сборной Швейцарии изобразили секс перед выходом на лед на матч…

– Все это уже превращается в шоу трансвеститов с клюшками. Нам нужно бороться за сохранение традиций хоккея и вообще нормального спорта. Без нашей сборной там будут радужные клюшки, розовые шайбы.

Все это превращается в полнейший зашквар. Я уверен, что многие другие хоккейные команды откажутся в этом участвовать. Ни один нормальный хоккеист не посчитает такое приемлемым для себя, – заявил Милонов.