Фетисов о переносе ЧМ по хоккею 2023: «Пусть в рублях расходы компенсируют. Может, через год Россия будет самым безопасным местом»

призвал ИИХФ выплатить компенсацию России за перенос ЧМ по хоккею 2023.

Ранее Конгресс ИИХФ утвердил новых хозяев ЧМ по хоккею 2023 – он состоится в Тампере (Финляндия) и Риге (Латвия). Изначально право проведения турнира получил Санкт-Петербург, но в этом году ИИХФ отозвала его.

«Они должны были сказать в открытую, что если бы чемпионат мира проводился в Санкт-Петербурге, то сборные, которые участвуют, не приехали бы. Это было бы более честно, чем эти свистопляски про безопасность. Может быть, через год Россия будет самым безопасным местом.

Беспредел. Мы строили специально под чемпионат мира дворец, который стоит кучу денег. Очень безопасный дворец, самый большой в Европе, а может, и в мире.

Мы тоже можем предъявить претензии, чтобы они компенсировали все расходы на строительство дворца. У нас в стране умеют проводить соревнования, все делают заранее.

Надо будет предъявить все претензии. Надо давить их рублем. Пусть выплачивают в рублях», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею.