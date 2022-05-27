Депутат Свищев: «Без России ЧМ по хоккею 2023 становится малозначимым турниром. Убрали конкурентов»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею Государственная дума ЧМ по хоккею Дмитрий Свищев Политика ТАСС Хоккей

Депутат Дмитрий Свищев прокомментировал недопуск России и Беларуси на ЧМ по хоккею 2023.

«По сути, таким решением страны убрали конкурентов. Без России чемпионат мира по хоккею по сути становится малозначимым турниром.

Наша команда постоянно претендует на главные награды, а теперь без нас, без наших болельщиков этот турнир потерял всякую актуальность.

Посмотрим, как ИИХФ будет восстанавливать справедливость, когда ситуация изменится», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

Россия и Беларусь не сыграют на ЧМ по хоккею 2023

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