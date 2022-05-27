Тренер Финляндии о критике игры сборной: «То, что нам сложно забивать, раздражает, понимаю. У нас хорошо получается выводить из зоны комфорта»

Тренер сборной Финляндии ответил на критику игры команды.

Ранее Ассистент генерального менеджера сборной Словакии Ото Гашчак заявил: «Система игры Финляндии разрушает хоккей. Это просто защита, ожидание ошибок».

«Может быть, мы разрушили их хоккей. У нас есть философия: когда шайба у нас, мы атакуем впятером, когда шайба у соперника, мы защищаемся впятером.

Я понимаю, то, что нам сложно забивать, раздражает. Но в защите мы немного злее. Словакия хотела атаковать, но ничего не смогла поделать. Я понимаю, что это ставит в тупик.

Если не понять это, то никогда не выиграешь. Хоккей – это игра, состоящая из двух стадий: атаки и защиты. Если одному очень нравится атаковать, соперник должен вывести его из зоны комфорта. У нас это хорошо получается», – сказал .